Calcio Eccellenza: finisce 3-2. Gol e spettacolo, la Narnese festeggia in casa. Battuta l’ostica Ellera, vittoria con vista playoff

NARNESE: Falocco 6, Mora 6.5, Grifoni 6, Marchetti 7, Ponti 6.5, Aldair 6.5, Bagnato ( 44’ st. Bernardini s.v.), Aldrovandi ( 17’ pt. Perotti 6.5), Tramontano 6 ( 39’ st. Cofessore s.v.). Principi 6.5 ( 39’ str. Pinsaglia s.v.), Colangelo 7 ( 30’ st. Petrini s.v.). All. Defendi 7

ELLERA: Del Vecchio 7, Kledji 6.5 ( 38’ st. Battistelli s.v.), Morlunghi 6.5 ( 33’ st. Bartoli s.v.), Cenerini 7, Giabbecucci ( 15’ st. Passaqyieti 6), Vieira 6.5, Salvucci 6, Piccioli 6.5, Faraghini 7 ( 33’ st. Boldrini s.v.), Bevilacqua 7, Hysenaj 6.5. All. Tomassoli 6

Arbitro: Colalelli di Terni 6.5

Marcatori: Al 10’ pt. Cenerini ( autogol), 27’ pt. Principi, 4’ st. Colangelo, 8’ st. Faraghini 12’st. Bevilacqua ( rig. ).

Note: espulso Defendi (doppia ammonizione)

NARNI - Gara rocambolesca ricca di gol ed emozioni fra Narnese ed Ellera. Alla fine ha prevalso la compagine di casa che mantiene così la posizione in classifica vedendo i play-off. La gara prende forma al 10’ minuto di gioco, Bagnato recupera palla a centrocampo serve sull’out di sinistra per l’accorrente Tramontano pronto il cross in area ,sulla traiettoria si avventa Cenerini che nel tentativo di liberare la minaccia mette goffamente alle spalle del proprio portiere. Si fanno vivi gli ospite con un fendente di Salvucci neutralizzato in due tempi da Falocco. Trascorrono tre minuti ed i padroni di casa raddoppiano con Principi che sfruttando una corta respinta della difesa dell’Ellera, fa’ sua la palla si apparecchia il mancino facendo partire una sassata che si infila nell’ angolino alto della porta con Del Vecchio a guardare. Nel finale della prima frazione c’è ancora il tempo per un altro brivido per la difesa biancoceleste. Del Vecchio deve vestire i panni da batman per volare salvando su di un colpo di testa da due passi di Perotti imbeccato da Bagnato. Nella ripresa al 4’ minuto la Narnese cala il tris, tiro cross di Colangelo che sorprende tutta la retroguardia ospite, compreso il portiere, che sbatte sul palo interno infilandosi in rete. Il terzo gol sopisce la compagine di casa e sveglia magicamente l’Ellera che prova a tornare in partita. Al 8’ Faraghini spinge in fondo al sacco un passaggio filtrante di Piccioli. Passano 4 minuti e gli ospiti accorciano ancora di più le distanze. Ponti atterra in area Hysenaj, rigore netto. Dagli undici metri trasforma Bevilacqua. Sul risultato di tre a due ci si aspettava un arrembaggio biancoceleste invece i ragazzi di Defendi tenevano botta difendendosi con ordine e allo scadere anche calare il poker ma Del Vecchio salva su Confessore.

Luca Pelusi