Calcio Eccellenza. Il Bastia sblocca la partita con Confessore. La Pietralunghese pareggia grazie a Rossi: è 1-1

BASTIA 1 PIETRALUNGHESE 1

BASTIA (4-3-3): Belia; Cozzali (19’st Dedja), Battistelli, Tondini, Bokoko; Bagnolo (25’st Romio), Giabbecucci, Ndiaye (40st Balducci); Del Prete (31’st Hysenaj), Confessore, Passaquieti (19’st Bodnar). A disp.: Rossi, Brevi, Boldrini, Kapitan. All.: Tomassoli.

PIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Bruzzesi, Met Hasani (25’st Maselli), Nuti, Pauselli; Esposito (25’st Gatti), Giambi, Piccioli (33’pt Locchi); Veneroso, Rossi (39’st Simoncini), Calderini (25’st Micchi). A disp.: Casciani, Nicoli, Tosti, Berettini. All.: Pierotti.

ARBITRO: Vaggelli di Prato. (Nardoni, Baroni)

MARCATORI: 38’pt Confessore (B); 45’pt Rossi (P).

NOTE: Ammoniti Esposito (P), Bokoko (B), Confessore (B), Nuti (P). Angoli: 2-3. Recupero: 4’pt, 5’st.

Un punto per uno fra Bastia e Pietralunghese che lascia amaro in bocca ad entrambe le formazioni. Entrami i gol sono arrivati nel primo tempo. Il Bastia parte bene e trova il vantaggio al 38’con Confessore che svetta più in alto di tutti su azione d’angolo e porta avanti i suoi. Il gol scuote la Pietralunghese che reagisce immediatamente e trova il pareggio con Rossi. Svarione di Tondini, il puntero si invola in velocità e lascia partire un gran sinistro che batte sul palo e poi finisce in rete. Nella rirpesa girandola di cambi che non basta però a cambiare l’1-1 maturato nel primo tempo.