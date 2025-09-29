Acquista il giornale
Calcio eccellenza. Il Bastia non si ferma più. Piagata la Pontevecchio

PONTEVECCHIO 0 BASTIA 1 PONTEVECCHIO (5-3-2): Kikkri; Rosignoli, Zichella, Biavati, Checcaglini, Bartoli (21’st Marinelli); Liberti (39’st Sevieri), Camilletti (27’st Pierassa),...

di NICOLA AGOSTINI
29 settembre 2025
PONTEVECCHIO

0

BASTIA

1

PONTEVECCHIO (5-3-2): Kikkri; Rosignoli, Zichella, Biavati, Checcaglini, Bartoli (21’st Marinelli); Liberti (39’st Sevieri), Camilletti (27’st Pierassa), D’Ambrosio; Merli, Fastellini (34’st Mancini). A disp.: Giorgietti, Giametti, Chilelli, Cerrao. All.: Caldarelli.

BASTIA (4-3-3): Belia; Battistelli (10’st Dedja), Tondini, Bokoko, Trottini; Mendes (27’st Balducci), Giabbecucci, Ndiaye (27’st Romio); Bagnolo (13’st Confessore), Hysenaj, Del Prete. All.: Tomassoli.

Arbitro: Uccelli di Perugia (Krriku e Bacci di Foligno).

Marcatore: 36’st Romio

NOTE: Ammoniti: Battistelli (B), Zichella (P), Bartoli (P), Liberti (P). Angoli: 3-4.

Il Bastia conquista la seconda vittoria di fila e scala la classifica. I biancorossi di Tomassoli espugnano Ponte San Giovanni condannando i ponteggiani al secondo ko consecutivo. Un successo fondamentale in una gara equilibrata che si stappa a 9’ dal 90’ quando il neo entrato Romio, subentrato a Ndiaye 10 minuti prima, batte Kikrri con un diagonale dalla sinistra.

