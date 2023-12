Calcio Eccellenza. Il Città di Castello va a far visita al Terni FC. Zanchi: "Trasferta ostica anche per il sintetico»

CITTA’DI CASTELLO - Ancora una gara complicata per il Città di Castello che fa visita al Terni FC, terza forza del campionato. Senza Valori, appiedato per due turni dopo l’espulsione subita domenica scorsa dalla panchina, mister Armillei dovrà fare affidamento sulla voglia di riscatto dei suoi giocatori che, a onor del vero, si sono sempre ben comportati in trasferta. All’esperto Davide Zanchi, perno della difesa biancorossa, il compito di dare una scossa e una motivazione all’ambiente: "Stiamo andando meglio in trasferta che al “Bernicchi” ma obiettivamente le prestazioni ci sono quindi è necessario andare avanti con questa mentalità, cercando di mettere in campo anche qualcosa di più. Con le prime della classe però non abbiamo demeritato, il Terni è in fiducia e sta giocando bene per cui sarà una trasferta ostica anche per il sintetico. In casa hanno preso diversi punti, dovremo metterci grinta e determinazione ulteriore. Le spiegazioni sul perché non si riesca a giocare bene in casa sono difficili da trovare: forse è più una questione psicologica ma è necessario invertire al più presto questa tendenza. Da tifernate doc ci tengo particolarmente a ben figurare in casa, sono però fiducioso che fin dalle prossime partite riusciremo a coglie risultati positivi anche nel nostro stadio". Oltre allo squalificato Valori, l’allenatore Armillei non avrà a disposizione il giovane Paladino che si è accasato al Pontevalleceppi.

CITTÀ DI CASTELLO: Stefanelli, Lavano, Caruso, Croce, Zanchi, Capezzuto, Pupo Posada, Vassallo, Giannò, Peluso, Mattei. Arbitro: Apuzzo di Terni (Amici e Marotta).