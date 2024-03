CALCIO ECCELLENZA: IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI. Il Castiglione del Lago supera lo Spoleto, decidono le reti di Bevilacqua e Bebeto

La venticinquesima giornata di Eccellenza si è aperta con la vittoria del Castiglione del Lago che ha superato 2-0 lo Spoleto con reti di Bevilacqua e Bebeto, scavalcando momentaneamente l’Angelana al quarto posto. Spoleto che resta al penultimo posto, insieme al Lama, con 4 punti di vantaggio sulla Nestor. Oggi si torna a giocare alle 15 su tutti i campi di Eccellenza.

Acf Foligno-Atletico Bmg: la capolista sa di non poter sbagliare al cospetto di una Bmg che, per forza di cose, penserà anche alla sfida contro il Terre di Castelli di mercoledì che può valere l’accesso alla finale nazionale di coppa di Eccellenza.

Angelana-Nestor: vuole riprendere la marcia la formazione giallorossa al cospetto di una Nestor alla disperata ricerca di punti per accorciare il distacco dal penultimo posto.

Città di Castello-Branca: autentico spareggio per il quintultimo posto con il Branca che, dopo le ultime due vittorie, potrebbe anche accontentarsi di un pari. Un solo risultato per i tifernati.

Lama-Tavernelle: padroni di casa decisi ad allontanare definitivamente l’ultima piazza. Tavernelle costretto a fare punti per non ritrovarsi in zona playout.

OLympia Thyrus-Pierantonio: i ternani in casa sanno di dover far punti per provare ad uscire dalla zona playout. Pierantonio a caccia di punti tranquillità.

Pontevalleceppi-Ellera: per sperare nei playoff, l’Ellera deve cercare di fare bottino pieno in casa di un Pontevalleceppi che, però, non può ancora dirsi tranquillo.

Terni Fc-Narnese: derby che vale per entrambe. Il Terni Fc non può perdere distacco dalla vetta e, anzi, sogna un sorpasso. La Narnese, scivolata in zona playout, vuole tirarsene fuori al più presto.