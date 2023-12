Calcio eccellenza: il programma delle partite. Spoleto all’esame Pierantonio, c’è Branca-Lama

Tutti in campo alle 14,30 nella penultima giornata di andata.

Acf Foligno-Terni Fc: super sfida al Blasone tra la prima della classe, unica formazione imbattuta del campionato, e il Terni Fc che insegue a 4 lunghezze sognando di accorciare il distacco. Acf senza Settimi squalificato, il Terni Fc ritrova De Sagastizabal in attacco. Angelana-Castiglione del Lago: ripartire subito è l’obiettivo dei giallorossi di Cotroneo che ritrova Subbicini e Melillo in difesa dopo la squalifica. Castiglione deciso a blindare il piazzamento playoff. Atletico Bmg-Tavernelle: dopo la qualificazione in coppa, la Bmg non vuole più fermarsi ma al Gianni Romoli arriva un Tavernelle lanciato dopo le ultime due vittorie di fila.

Branca-Lama: vietato sbagliare per entrambe dopo un periodo no. Caporali a caccia dei primi punti della sua gestione.

Città di Castello-Pontevalleceppi: un solo risultato per i biancorossi al Bernicchi al cospetto di un Pontevalleceppi motivato.

Narnese-Ellera: al Gubbiotti arriva un’Ellera lanciatissima dopo le ultime 4 vittorie di fila. Sabatini deve fare a meno di Blasi. Entusiasmo da vendere in casa rossoblù dopo il successo nel derby con la Thyrus. Nestor-Olympia Thyrus: spareggio salvezza vero e proprio al Checcarini. Tra i marscianesi debutto per i neo acquisti Rossi e Tiberi. Spoleto-Pierantonio: Brevi vuole un’altra vittoria davanti al suo pubblico ma il Pierantonio deve fare punti.