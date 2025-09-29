Acquista il giornale
  3. CALCIO ECCELLENZA. Il San Venanzo centra il primo successo

CALCIO ECCELLENZA. Il San Venanzo centra il primo successo

SAN VENANZO 3 NARNESE 1 SAN VENANZO: Lori, Baiocco, Grassi, Cenerini, F. Marianeschi, Gambacorta, Cavalletti, Giommetti, Vicaroni, Marietti, Colussa. A disp.:...

di NICOLA AGOSTINI
29 settembre 2025
SAN VENANZO

3

NARNESE

1

SAN VENANZO: Lori, Baiocco, Grassi, Cenerini, F. Marianeschi, Gambacorta, Cavalletti, Giommetti, Vicaroni, Marietti, Colussa. A disp.: N. Marianeschi, F. Alunni, J. Alunni, Mignone, Fattorini, Zaccheo, Cacciamano, Salustri, Cardoni. All.: Montecucco.

NARNESE: Bracaj, Martini, Pinsaglia, Bernardini, E. Rossi, Rodriguez, L. Rossi, Petrini, Perotti, Leone, Colangelo. A disp.: Pitaro, Fontana, Mora, Manni, Pagliolo, Aldrovandi, Ordi, Principi, Perugini. All.: Defendi. ARBITRO: Temperoni di Terni (Mariani e Milasi di Perugia). MARCATORI: 31’ pt F. Marianeschi rig. (S), 37’ pt Vicaroni (S), 2’ st Perotti (N), 30’ st Colussa (S). NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

Il San Venanzo centra la prima, pesante, vittoria stagionale e lo fa battendo 3-1 la Narnese. Padroni di casa in vantaggio con Francesco Marianeschi su rigore. Prima dell’intervallo Vicaroni firma il raddoppio. In avvio di ripresa la Narnese la riapre con Perotti ma a mandare i titoli di coda ci pensa Colussa.

