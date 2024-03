Calcio Eccellenza, la capolista nella tana della Nestor. Acf Foligno, Petterini:: "La vittoria è d’obbligo»

FOLIGNO – Frantumato il tesoretto di sette punti accumulati al giro di boa, ridotto ad appena una lunghezza dal Terni Fc, oggi l’Acf sul terreno della Nestor ultima della classe spera di riassaporare il gusto dei tre punti. "Premesso che la Nestor ha la necessità di fare punti per provare a risalire la classifica, come da copione ci darà filo da torcere – ha spiegato alla vigilia il diesse dell’Acf, Filippo Petterini – oggi la vittoria è d’obbligo. Desiderio non facile da realizzare ma dobbiamo provarci a tutti i costi, evitando di andare alo sbaraglio ma, consapevoli che l’Acf vanta quantità e qualità per castigare l’avversario in qualsiasi momento. E’ quello che in settimana abbiamo cercato di far capire alla squadra, consapevole delle proprie potenzialità per riprendere quel percorso che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Percorso possibile da riaprire – ha continuato Petterini – se l’Acf sarà capace di ritornare a scendere in campo con quella serenità e certezza di una squadra costruita per puntare in alto, ingredienti che nel finale del girone di andata gli hanno consentito di vincere tutti gli scontri diretti. Certo, per ripetere quel percorso è necessario eliminare qualche evidente lacuna che in questo primo scorcio del girone di ritorno abbiamo pagato a caro prezzo. Quali? Intanto, cercando di essere più precisi all’interno dell’area avversaria ma soprattutto cercando di migliorare e essere più attenti in occasione dei calci piazzati. Situazione che di recente ci è costata qualche gol di troppo, per una squadra che vanta potenzialità per raggiungere il traguardo che si è prefisso in estate non deve più accadere. Errori che l’Acf dovrà eliminare in fretta – ha concluso Petterini – per evitare ulteriori passi falsi che potrebbero complicarci l’immediato futuro". Per il confronto odierno Manni recupera Khribech e Settimi, mentre rimane in dubbio D’Urso alle prese con un fastidio al polpaccio.

ACF FOLIGNO: Lori, Zichella, Nuti (Sedran) Moracci, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi, Khribech, Rocchi, Calderini.

Carlo Luccioni