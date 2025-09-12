Calcio Eccellenza. La Vis Nova sprecona. Colpaccio Lentatese

È di due vittorie, un pareggio e una sconfitta il bottino delle brianzole nella seconda giornata valida per il primo turno di Coppa Italia. Qualificazione a serio rischio per la Fucina Muggiò, battuta di misura a Cinisello, ma anche per l’Ardor Lazzate che pareggia pure a Caronno con lo stesso risultato di domenica (1-1) nel girone 3, dove è di scena una delle sorprese del mercoledì di Coppa, con la Lentatese che sbanca Gallarate, sede dei match interni del Saronno, mentre nel girone 8 è un duello tra Vis Nova e Mariano appaiate in testa a quota 4 punti.

Lucertole vittoriose 4-2 in casa contro l’Altabrianza, in un match per ampi tratti dominato, in parte buttato via nell’ultimo quarto d’ora, quando sul 3-0 (reti di Redaelli dal dischetto, Radice e Morotti) la squadra di Raspelli era in completo controllo della situazione, con un contributo alla differenza reti che poteva essere decisivo ai fini del passaggio del turno. Giannoni per i comaschi accorcia le distanze, firma il poker Morotti (doppietta), ma al 95’ il penalty di Citterio fissa il 4-2 definitivo, che permette comunque ai neroverdi di mantenere un gol di margine sul Mariano, vittorioso 3-2 a Erba. Decisive, il 24, saranno Arcellasco-Vis Nova e Mariano-Altabrianza.

Segna ancora Ciro de Angelis e l’Ardor resta in corsa, seppur con speranze minime, nel girone 3, dove la Lentatese fa il colpaccio vincendo quasi allo scadere la sfida contro il ben più quotato Saronno. Sotto 1-0 dopo 120 secondi, la squadra di Mastrolonardo ne segna 3 in sette minuti, dal 12’ al 19’ (Malacarne, Gualandris e Locati). Il Saronno recupera fino al 3-3, ma deve definitivamente arrendersi al colpo del 3-4 al minuto 88 firmato da Angiò. Dice male la prima del nuovo corso molto meno social della Fucina, battuta nel quasi derby di Cinisello dal rigore trasformato da Pardo. Domenica parte il campionato.

Ro.San.