Calcio Eccellenza. Lama, esonerato Borgo. Arriva il tecnico Caporali

Altro cambio in panchina in Eccellenza dopo l’avvicendamento Raggi-Brevi a Spoleto. Il Lama ha infatti esonerato Renato Borgo e il suo staff, il vice Roberto Borgo e il preparatore atletico Properzio Faraglia. Al suo posto arriva Riccardo Caporali che porta con sé il tattico Ivan Casagrande e il preparatore atletico Fabio Falaschi. Confermato invece l’allenatore dei portieri Francesco Sonagli. L’avventura di Borgo alla guida del Lama si chiude dunque dopo 11 giornate con un bottino di 11 punti e un quartultimo posto in classifica, in coabitazione con l’Olympia Thyrus. Curiosità, Riccardo Caporali fara il suo esordio a Spoleto nella sfida che metterà di fronte i due tecnici subentrati in settimana. A questo punto Renato Borgo, come del resto anche Tommaso Guazzolini, ad esempio, sollevato dall’incarico ad inizio settimana a Pietralunga, nel campionato di Promozione, potranno allenare un’altra squadra, nel corso di questa stagione, essendo stati esonerati prima del 30 novembre. Discorso che vale anche per Francesco Raggi, già ritesserato però dalla M8 Junior Spoleto che gli ha affidato la responsabilità tecnica del settore giovanile e la gestione dei rapporti con il Torino, club con cui la M8 è affiliata.