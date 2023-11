CALCIO ECCELLENZA. Marco Bianconi si gode il primato dell’Acf Foligno

FOLIGNO - Marco Bianconi si gode il primato dell’Acf Foligno. Il patron, tornato in pianta stabile da tre settimane, dopo un’estate di lavoro ad Ibiza, ha avuto modo di seguire la squadra da vicino. Con lui in panchine, nelle ultime tre giornate, sono arrivate tre vittorie che hanno permesso a Mattia e compagni di allungare in vetta al campionato di Eccellenza con 3 liunghezze di vantaggio sull’Angelana. "Non credo sia la mia presenza in panchina – sorride – quanto piuttosto il fatto che questo gruppo sta crescendo di domenica in domenica. Della passata stagione sono rimasti solo 7 giocatori. É vero che abbiamo allestito una rosa importante ma serve sempre tempo per amalgamarsi, soprattutto poi se c’è la volontà di provare a vincere". Velleità mai nascoste in casa Acf Foligno. "Vogliamo provare l’assalto alla serie D ma abbiamo visto che mai come quest’anno è un campionato equilibratissimo. In questo senso la trasferta di domenica a Bastardo sarà un bel banco di prova, così come la prossima gara interna contro il Città di Castello, due formazioni costruite per far bene come noi".