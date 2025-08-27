Calcio. Eccellenza, seconda giornata di Coppa. Ecco le sfide dei quattro gironi
Mercoledì con l’Eccellenza in campo per la seconda giornata di Coppa. Gare che, in alcuni casi, potrebbero già emettere i primi verdetti. Si qualificano alle semifinali solo le prime classificate di ciascuno dei 4 gironi. Domenica prossima è in programma la terza e ultima giornata. Semifinali in gare di andata e ritorno, finalissima in gara unica in programma il giorno dell’Epifania. In caso di arrivo a pari punti si valuta prima la differenza reti negli scontri diretti poi la differenza reti complessiva.
Nel girone B, dopo il 7-0 al Pontevalleceppi Ripa nella prima giornata, sogna di strappare il pass per la semifinale, con un turno di anticipo, il Terni Fc che oggi ospita la Nuova Alba.
Girone A: Bastia-Pierantonio (ore 16,45), Ellera-Pontevecchio (ore 16,45). Classifica: Pierantonio 3, Pontevecchio 1, Bastia 1, Ellera 0.
Girone B: Pietralunghese-Pontevalleceppi Ripa (ore 17,15), Terni Fc-Nuova Alba (ore 16,45). Classifica: Terni Fc 3, Nuova Alba 3, Pietralunghese 0, Pontevalleceppi Ripa 0.
Girone C: Santa Sabina-Spoleto (ore 19,30), Tavernelle-Atletico Bmg (ore 16,45). Classifica: Spoleto 3, Atletico Bmg 1, Santa Sabina 1, Tavernelle 0.
Girone D: Angelana-San Venanzo (ore 18), Narnese-Olympia Thyrus (ore 20,45). Classifica: Narnese 1, Angelana 1, Olympia Thyrus 1, San Venanzo 1.
