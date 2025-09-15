Calcio Eccellenza. Tavernelle, Zeby regala la prima vittoria (1-0). Atletico Bmg battuto

TAVERNELLE 1 ATLETICO BMG 0

TAVERNELLE (3-5-2): De Marco, Benda, Ricci, Ceccarelli, Lucarelli (15’ pt Cherif) (10’ st Pieravanti), Conti, Corrado (10’ st Capezzuto), Benedetti, Zeby (33’ st Barbarossa), Russo (41’ st Cerboni G.), Liotti R. A disp. Liotti D., Ferricelli, Sbaraglia, Brilli. All. Farsi

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli, Tapia, Cavitolo (33’ st Piancatelli), Menchinella, Gonzales (7’ st Masciotti), Cerboni A. (7’ st Bigarelli), Giustini (46’ st Settimi), Valentini (10’ st Piermarini), Dantraccoli, Petterini, Rinalducci (A disp. Carnevali, Malizia, Gambacurta, Auricchio) All. Proietti 6.5

Arbitro: Temperoni di Terni 6.5 (Di Cesare, Vagnetti) Marcatore: 37’ pt Zeby.

NOTE: spettatori 250. Recupero: pt 2’, st 3’.

Prima vittoria in campionato per il Tavernelle che supera di misura un Atletico BMG in gran forma e lo fa con Moise Zeby. E dire che l’attaccante sembrava non poter scendere in campo per un fastidio intestinale accusato durante il riscaldamento. Invece è proprio lui a risolverla al 37’ del primo tempo. Nella ripresa la BMG prova a alzare il baricentro ma il Tavernelle tiene e porta a casa tre punti d’oro.