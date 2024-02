Calcio Eccellenza. Terni Fc-Olympia Thyrus si gioca a porte chiuse

La ventunesima giornata di Eccellenza si è aperta con il paridell’Atletico Bmg a Marsciano. Nestor sul 2-0 con Faraghini e Lorenzo Mancinj. Accorcia le distanza Tommaso Valentini al 76’, pari di Sciacca su rigore all’81’. Nel dettaglio tutte le altre gare di giornata (ore 14,30).

Acf Foligno-Tavernelle: Il Tavernelle vuole riscattare il ko col Terni. Valentini senza gli squalificati Polpetta e De Marco

Angelana-Ellera: due vittorie su due per Gregori al timone dell’Angelana ma al Migaghelli arriva un’Ellera che vola.

Branca-Narnese: un solo risultato al Santa Barbara per i ragazzi di Lisarelli al cospetto di una Narnese che non può però lasciare punti per strada.

Castiglione del Lago-Lama: obiettivo riscatto per i lacustri di Recchi che cerca la prima vittoria della sua stagione. Lama chiamato ad invertire il trend in trasferta.

Città di Castello-Spoleto: ospiti con il neo acquisto, l’argentino Tomasco, a disposizione. Tifernati decisi ad allungare la striscia utile con il sogno playoff.

Pontevalleceppi-Pierantonio: vietato sbagliare per il Pontevalleceppi. Il Pierantonio dell’ex Bruni non vuole saperne di uscire dai playout.

Terni Fc-Olympia Thyrus: si gioca a porte chiuse per questioni di ordine pubblico.