Calcio Eccellenza. Terni Fc, settimana nera. La Pontevecchio fa festa. Decide Di Salvatore

PONTEVECCHIO

1

TERNI FC

0

PONTEVECCHIO (4-2-3-1): Kikrri; Rosignoli, Checcaglini, Biavati, Zichella; Camilletti (20’st Pierassa), D’Ambrosio; Mancini (37’st Polpetta), Sevieri (44’st Orselli sv), Di Salvatore (28’st Depretis); Merli (9’st Liberti). A disp. Fondacci, Cesaroni, Marinelli, Fastellini). All. Crocetti (Caldarelli squalificato).

TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Esposito, Ponti, Gaggiotti (15’st Rocci), Flavioni (30’st Bruschi); Mengoni (3’st Pucci), Mattia, Bagnato; Mainardi (3’st Santi), Principi, Giacomelli (15’st Leonardi). A disp. Catalani, Barrow, Betti, Domiziani. All. Tozzi Borsoi.

Arbitro: Vendrame di Trieste (Valentini e Baroni) 5.5.

Marcatore: 20’pt Di Salvatore.

Note: espulso al 37’st Leonardi per gioco falloso. Ammoniti Gaggiotti, Flavioni, Ponti (T), Camilletti, D’Ambrosio (P). Recupero: 1’pt, 6’st. Spettatori: 300 circa.

Una settimana da cancellare per il Terni Fc che, dopo l’eliminazione in Coppa, incassa anche la prima sconfitta in campionato uscendo sconfitto di misura dal Comunale degli Ornari. La Pontevecchio, con Crocetti in panchina al posto dello squalificato Caldarelli, centra la terza vittoria di fila e sale al quarto posto in classifica. La domenica da sogno anche per Carlo Di Salvatore che, al rientro, trova subito il gol sull’assist di Mancini che festeggia nel migliore dei modi la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in settimana. Il gol scuote il Terni Fc che prova a prende in mano le redini del gioco. La Pontevecchio, però, si chiude con ordine senza concedere varchi e l’unica chance è una conclusione sul fondo di Giacomelli. A 8’ dal 90’ poi sale il nervosismo in casa ternana e, a farne le spese, è Leonardi che viene espulso da Vendrame per gioco falloso.