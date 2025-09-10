CAlcio eccellenza. Vis Nova obbligata a vincere per proseguire, Raspelli: "Dobbiamo essere più cattivi»

Dopo le partite di domenica è già tempo di tornare in campo tra il pomeriggio e la serata di oggi per il secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Dovrà vincere, se vorrà andare avanti nella competizione, la Vis Nova dopo il pareggio per 1-1, con rete di Federico Berton per le Lucertole, nel derby contro il Mariano. "Un buon punto di partenza, perché è stata una gara giocata con molto ordine ed equilibrio, abbiamo eseguito il piano partita – è il commento di mister Raspelli –. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra molto forte e che faceva del palleggio e del gioco veloce la sua forza, ma siamo stati bravi a contenere gli avversari e a ripartire per far male. Da una situazione di questo tipo è nato il primo gol e poi, durante l’arco della partita, ci sono stati altri momenti dove potevamo essere più cattivi e trovare la seconda rete". Ora mister Raspelli si aspetta ulteriori passi in avanti stasera per la prima gara in casa alle 21 contro l’AltaBrianza.

Si giocherà in notturna anche nel girone 7, dove è impegnata la Fucina di Muggiò, che dopo la presentazione ai tifosi di domenica oggi alle 20.30 sarà opposta al Cinisello, battuto 2-0 all’esordio dal Seregno. Riflettori spenti – almeno nel primo tempo – nel girone 3. Caronnese-Ardor Lazzate si gioca alle 16, mentre Saronno-Lentatese è in programma alle 18.30.