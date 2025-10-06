Calcio, Fabio Cannavaro andrà ai Mondiali: è il nuovo ct dell'Uzbekistan

Roma, 6 ottobre 2025 – Il made in Italy a livello di allenatori non passa mai di moda, specialmente quando c'è da guidare una Nazionale nella sua prima storica esperienza in un Mondiale: è il caso di Fabio Cannavaro, che dopo giorni di indiscrezioni e retroscena approda ufficialmente sulla panchina dell'Uzbekistan.

L'annuncio e le stelle dell'Uzbekistan

L'annuncio è stato dato dalla Federazione della compagine asiatica, già certa di essere di scena ai Mondiali 2026. Per Cannavaro si tratterà di un'esperienza molto suggestiva e non solo per il gioco delle prime volte. Nel 2026, infatti, cadrà il 20esimo anniversario di un'altra rassegna iridata, quella del 2006, che vide il tecnico napoletano alzare da capitano dell'Italia la Coppa del Mondo. Difficile che l'Uzbekistan possa coltivare queste ambizioni la prossima estate: intanto scatta l'ora degli annunci, affidati ai canali social dell'imminente debuttante. "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il ct guiderà la nostra Nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico".

Parlerà italiano anche lo staff che l'ex allenatore di Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria porterà con sé: il vice sarà infatti Eugenio Albarella, con Francesco Troise come collaboratore e Antonio Chimenti come preparatore dei portieri. Per Cannavaro, in realtà, questa appena cominciata sarà la seconda avventura in una Nazionale dopo quella del 2019 alla guida della Cina: all'epoca, tanto per restare in tema di suggestioni con il 2006, il classe 1973 lavorava sotto l'egida del direttore tecnico Marcello Lippi.

Ora davanti al tecnico partenopeo ci saranno dei mesi in cui conoscere il materiale umano a disposizioni di una Nazionale che, nel suo girone verso i Mondiali 2026, ha chiuso al secondo posto alle spalle dell'Iran. La stella, nonché il più conosciuto in ambito internazionale e con un trascorso in Serie A, è Eldor Shomurodov, capitano e recordman di reti tuttora di proprietà della Roma ma ora in prestito all'Istanbul Basaksehir. Passando dall'attacco alla difesa, Abdukodir Khusanov è un difensore del Manchester City, che l'ha pagato ben 40 milioni: il classe 2004 ora potrà sicuramente imparare qualcosa da un maestro del reparto come Cannavaro, che cercherà di regalare un sogno a una Nazionale che, a livello internazionale, ha nel quarto posto ottenuto nella Coppa d'Asia 2011 il miglior risultato. Con la speranza che la suggestione 2006 si tinga d'azzurro grazie a Gennaro Gattuso, chiamato a portare l'Italia al Mondiale dopo ben due edizioni saltate.

