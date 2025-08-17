Acquista il giornale
Calcio femminile. La lecchese Cantore prima italiana in gol nella Soccer League

Riceve palla sui 30 metri, avanza, si aggiusta la sfera e dai venti metri lascia partire un gran tiro che,...

di FULVIO DOMENICO D'ERI
17 agosto 2025
Riceve palla sui 30 metri, avanza, si aggiusta la sfera e dai venti metri lascia partire un gran tiro che, dopo aver toccato la traversa, finisce alle spalle del portiere ospite. Questo è il primo gol, una vera e propria perla, di Sofia Cantore, nata a Lecco e cresciuta a Missaglia, con le sue nuove compagne del Washington Spirit ma è anche e soprattutto un gol storico perché è il primo di una italiana nella NWSL (National Women’s Soccer League), il campionato professionistico statunitense, il più performante e importante al mondo. Sofia, classe 1999, ai record e alle prime volte ci è abituata. Quello segnato contro Louisville, l’1-0 di un incontro conclusosi poi sul 2-2, è stato un gol meraviglioso per questa straordinaria attaccante assai talentuosa e completa che, la scorsa stagione, con la maglia della Juventus Women, ha segnato 18 gol in 39 partite contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dell’ ultimo Scudetto e della Coppa Italia delle. In estate Sofia, approdata nel team Washington Spirit per una cifra di oltre 300.000 euro (record anche questo per il calcio italiano), è stata uno dei pilastri della nazionale italiana femminile è arrivata ad un soffio dalla finalissima degli Europei, perdendo 2-1 in semifinale contro l’Inghilterra, capace poi di vincere il trofeo ai rigori contro la Spagna. Fulvio D’Eri

© Riproduzione riservata

