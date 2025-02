CALCIO FEMMINILE. Poule Scudetto con Inter e Milan. Girone dei rimpianti per il Como

Termina tra i rimpianti il girone unico di Serie A femminile delle squadre lombarde. Ora Inter e Milan proseguiranno la stagione nella Poule Scudetto (con Juventus, Roma e Fiorentina), mentre il Como sarà impegnato nella Poule Retrocessione (con Sassuolo, Lazio, Napoli e Sampdoria). Ma solo le nerazzurre di fatto sono ancora in corsa per un obiettivo stagionale. Le ragazze di Piovani, dopo il folle pareggio nell’ultima giornata del girone unico con la Lazio per 4-4, hanno perso altri due punti dalla Juventus capolista in ottica vittoria del campionato. Le bianconere hanno travolto 6-0 il Milan, allungando così a più sette. Difficile pensare che nelle otto giornate rimanenti l’Inter possa recuperare un divario simile. Tuttavia le nerazzurre, salvo colpi di scena, dovrebbero raggiungere la loro prima storica qualificazione in Champions League. Il vantaggio di dieci punti sulla Fiorentina, quarta in classifica, è rassicurante.

Il Milan invece, nonostante il ko con la Juventus, si è qualificata alla Poule Scudetto strappando l’ultimo posto valido. Le rossonere partiranno nella seconda fase con soli 25 punti, dieci in meno rispetto alla Roma terza: la Champions appare quasi irraggiungibile. Grossi rimpianti, invece, per il Como Women: la sconfitta per 4-2 con il Napoli ha condannato le lariane al girone Retrocessione. Ma i 14 punti di margine sulla Sampdoria fanalino di coda sono un’ipoteca sulla salvezza.

Alessandro Stella