Calcio. Foligno, adesso si fa sul serio. Al Blasone arriva la Sammaurese

FOLIGNO – Da oggi si comincia a fare sul serio. Archiviata la fase delle amichevoli il Foligno al Blasone riceve la Sammaurese, fischio di inizio ore 16. Chi vince supera il turno e continua l’avventura in Coppa, al contrario chi perde saluta e comincia a rivolgere l’interesse alla partita inaugurale del campionato in calendario domenica 7 settembre. Foligno che affronta questa prima partita ufficiale provando a superare la Sammaurese che dopo la salvezza raggiunta la scorsa stagione ai play out, si presenta ai nastri di partenza con un collettivo ambizioso per puntare decisamente in alto.

"Quello con la Sammaurese è un appuntamento delicato – ha spiegato alla vigilia l’allenatore Alessandro Manni – che il Foligno è deciso a disputare una partita vera per evitare di dire addio alla Coppa Italia al primo turno. Compito non facile – ha aggiunto – consapevoli che la Sammaurese dopo aver eliminato il Sansepolcro nel turno preliminare arriva al Blasone con il desiderio di fare il colpaccio. Per il Foligno è un appuntamento che al di là del risultato, ci servirà per conoscere la nostra identità al cospetto di un organico di livello. Un vero banco di prova anche per capire se il mio gruppo possa diventare squadra il più presto possibile".

Foligno che ieri dovrebbe aver completato due operazioni: il tesseramento del difensore Filippo Cottini (classe 2006) dal Perugia più volte aggregato alla prima squadra e dell’esterno Nathan Cichy (2007) cresciuto nel Bologna e adesso in forza al Cesena. Per ritornare alla partita di oggi, il Foligno sarà costretto a rinunciare a Ferrara, non ancora al meglio. Intanto ieri, corso Cavour, ha inaugurato la sede del ‘Foligno Calcio Store’.

Carlo Luccioni