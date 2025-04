Calcio giovanile e femminile protagonisti al Torneo Città di Filottrano

Calcio giovanile protagonista a Filottrano. Non solo durante le festività pasquali, ma anche nel giorno della festa della Liberazione. Con tanto di esordio del torneo femminile. Oggi si gioca la prima edizione del torneo Città di Filottrani riservato alla categoria under 15. Una novità per la società organizzatrice, la Filottranese, da sempre attenta al giovanile. "Con il 1° Torneo Città di Filottrano ci rivolgiamo al calcio femminile: da parte nostra stiamo lavorando per far crescere il movimento, non è facile ma ce la mettiamo tutta" le parole del presidente del sodalizio biancorosso Enzo Pittura.

Nel fine settimana si è disputato invece il torneo di Pasqua, il 22° torneo Città di Filottrano, da giovedì al giorno di Pasquetta dove si sono giocate le fasi finali. La manifestazione, giunta alla 22esima edizione, riservata alla categoria Esordienti secondo anno, ha visto il San Giobbe sempre pieno di pubblico per assistere alle partite che alla fine hanno incoronato vincitore il Tolentino sulla Giovane Ancona, detentrice del titolo, con i biancorossi di casa giunti quinti. Belle giocate, fairplay in campo e divertimento sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato l’evento, come sempre organizzato con precisione dalla società biancorossa.

Sedici le squadre che si sono sfidate nei quattro giorni della kermesse: Passatempese, Monserra, Filottranese, Tolentino, Filottranese next gen, Giovane Ancona, Jesina Aurora, Moie Vallesina, Labor, Salesiana Vigor, FC Vigor Senigallia, Treiese, Jesina, Biagio Nazzaro, Maceratese, Vigor Castelfidardo. "Siamo soddisfatti dell’ottima riuscita del Torneo di Pasqua - continua il primo dirigente della Filottranese -. Un evento che da anni raccoglie consensi unanimi in cui le squadre possono confrontarsi con realtà che non incontrano nei loro campionati".