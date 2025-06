Calcio, il diesse illustra il mercato che sarà: "Vogliamo divertirci e far divertire i tifosi». Foligno, riconfermati Petterini e Fiaschini

FOLIGNO – Il Foligno calcio guarda al futuro. Riconfermati il disse Filippo Petterini e il team manager Giacomo Fiaschini. "È inevitabile che qualche cambiamento d’accordo con il tecnico Manni ci sarà. La volontà – commenta Petterini – sarebbe quella di tenere gran parte di un gruppo che ha fatto 60 punti in Serie D. Non sarà facile, bisognerà vedere se ci sono le condizioni, per poter ripetere una stagione straordinaria. Obiettivi? È presto convinto che il prossimo sarà un "anno zero", durante il quale vogliamo divertirci e far divertire i tifosi". Riconferma anche per Giacomo Fiaschini nel ruolo di team manager. Professionista con esperienze significative a livello internazionale nel settore dello scouting la propria collaborazione con il sodalizio biancazzurro è stato importante per un percorso di crescita della società. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, l’obiettivo prioritario di Petterini è quello di individuare tre-quattro giocatori ‘Under’. Nel frattempo alcuni calciatori della passata stagione Mattia e Calderini hanno già detto addio, altri come Di Cato, Nuti Giovanni e Francesco sembrano destinati a fare le valigie insieme al portiere Tognetti e Santarelli entrambi di proprietà della Fiorentina che la società viola, almeno per quanto riguarda il portiere, potrebbe passare al Grosseto. Tra i giocatori in pratica già confermati Tomassini, Pupo Posada, Khribech e Settimi. Da definire la posizione di Ceccuzzi, Panaioli, Schiaroli e Grea.

Carlo Luccioni