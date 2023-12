Calcio: il mercato dei dilettanti. Atletico Bmg, preso il portiere Davide Borsellini. Sangiustino, esonerato Loddi

In Eccellenza l’Atletico BMG annuncia l’arrivo del portiere Davide Borsellini, romano classe 1999. Cresciuto nelle giovanili della Paganese dove esordisce giovanissimo in prima squadra, poi trasferimento all’Udinese, Lecco, Viterbese e nell’ultima stagione in serie D al Notaresco. Nelle prossime ore è atteso anche l’arrivo del centrocampista ex Trestina Nicola Gori (96), in avvio di stagione al Montegiorgio. Borsellini sarà sicuramente a disposizione per la trasferta di domani a Lama e il ds Arcipreti spera di riuscire a mettere a disposizione di Ciccone anche Gori. Lascia invece la Bmg il portiere Lorenzo Bocci (00), ora sul mercato. Altro cambio in panchina nel girone A di Promozione. La Virtus Sangiustino ha esonerato infatti Simone Loddi dopo il ko con la Pietralunghese. Nelle prossime ore l’annuncio del sostituto che esordirà domenica nella sfida interna con il Ventinella e non è esclusa una soluzione interna con Giulio Franceschini che potrebbe accomodarsi in panchina. Loddi lascia San Giustino dopo aver riportato i giallorossi in Promozione, nella scorsa stagione, subentrando a Mauro Tulipani. Quest’anno, per lui, 13 punti in 12 partite e quintultimo posto in coabitazione con il Selci Nardi. Doppio ingaggio in casa Settevalli Pila. Il dg Gigliarelli e il ds Pignani piazzano due arrivi che vanno a rinforzare il reparto offensivo della rosa di Gelosia. Definiti gli arrivi dell’attaccante argentino David Guido Bonaventura (93), ex Castel del Piano e Sigillo,

sette gol nella prima parte

di stagione in Promozione siciliana con il San Vito lo Capo e dell’esterno offensivo Nicolò Marchionne (99) la passata stagione in Prima categoria laziale a Fondi dove ha messo a segno 12 marcature.

Nicola Agostini