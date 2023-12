Calcio: il mercato. Trestina, dal Trastevere arriva Andrea Conti

In serie D il Trestina torna sul mercato. Dopo le cessioni del centrocampista Stefano Gramaccia (87) al Fabriano Cerreto e dell’attaccante Pietro Morlandi (00) al Pierantonio, il ds Sante Podrini ha definito l’arrivo di Andrea Conti (00) dal Trastevere. Per lui già 100 presenze in serie D con le maglie di Bastia, Gelbison, Dolomiti Bellunesi e Trastevere. Avventura laziale conclusa per due conoscenze del calcio umbro. Ufficialmente sul mercato sia il fantasista ex Lama, Cannara, Foligno e Città di Castello Pietro Orlandi (00) che il difensore argentino Augusto Paganelli (97). In Promozione Louis Jerome Dieme (92) lascia, a sorpresa, la Pietralunghese e si accasa in Eccellenza toscana all’Asta di Taverne d’Arbia. Il San Venanzo piazza il colpo: il ds Giorgio Pambianco ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Cavitolo (91) dal Cannara.