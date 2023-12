Calcio, il mercoledì della coppa Italia. Eccellenza, l’Ovest guarda avanti. Promozione, San Piero da brividi

E’ un mercoledì dedicato alla Coppa Italia di Eccellenza con due gare di semifinali, mentre per la Coppa Italia di Promozione tornano in campo alcune squadre per disputare le 2°gare del triangolare relative al secondo turno di qualificazione. Questo il programma delle ore 14,30, mentre alcune partite si giocano in orari diversi.

COPPA ITALIA ECCELLENZA Terranuova Traiana-Firenze Ovest (arbitro Mascelloni di Grosseto). La sfida allo stadio "Matteini" si gioca alle ore 18, con il Firenze Ovest di Gardellin unica squadra fiorentina rimasta in lizza, pronta a fare l’impresa, cercando di ripetere la prestazione "super" che nel turno precedente ho consentito di accedere alla semifinale a spese dello Scandicci. Per la formazione l’Ovest non avrà Zefi infortunato e Lakti che non fa più parte della rosa. Ai vari Bourezza, Iaquinandi, Bartolozzi, Berti e Kane spetta il compito di fare breccia per un risultato che diventerebbe storico per la società del presidente Colzi. L’altra semifinale in programma è fra Frates Perignano-Sporting Cecina (arbitro Burgassi di Firenze). Per regolamento se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari. Con un ulteriore risultato di parità si effettueranno i calci di rigore.

COPPA ITALIA PROMOZIONE. Queste le gare. Settimello-San Piero a Sieve (riposa Fiesole, arbitro Cornello di Firenze. Classifica: Fiesole 3 punti, San Piero a Sieve e Settimello 0. La partita in programma al Puskàs di Signa (si gioca alle 14,30) vedrà un Settimello privo di Lepri, Giusti, Orlandi e Kowalski per infortunio, assenze che al tecnico di casa costringerà ad attingere a qualche giovane in più. Il San Piero a Sieve dovrà rinunciare a Pozzi e Gori; due giocatori importanti. Affrico-M.M. Subbiano (riposa Alberoro), arbitro Boeddu di Prato. Classifica: Alberoro 3 punti, Affrico e M.M. Subbiano 0. Questa partita si gioca alle ore 19 con l’Affrico di Tognozzi che contro gli avversar aretini si presenta privo di Gori per squalifica, Tamburini e Nuti per infortunio.