Calcio in chiaro: il ritorno del revival che accende la passione dei tifosi

Mola è chi parla di un ritorno all’antico e chi invece, allineandosi ai tempi e alle mode che si evolvono, prospetta comunque nuovi orizzonti. Una cosa però è certa: il calcio in chiaro, quello che tanto sa di “revival“, riaccende la passione di tutti. Soprattutto dei milioni di tifosi che non sono abbonati alle pay-tv e quindi le partite potevano vedersele solo allo stadio o al pub con gli amici, altrimenti erano costrette ad accontentarsi degli highlits in differita sulle reti nazionali.

Nelle ultime settimane c’è stata un’inversione di tendenza: non è visibile a tutti solo la Coppa Italia, che Mediaset manda in onda sui suoi canali sin dai primissimi turni con ottimi ascolti; il popolo dei calciofili pochi giorni fa si è incollato al televisore in altre occasioni visto che Barcellona-Inter è stata trasmessa in chiaro da Nove, nonostante i diritti fossero di Prime video. Questo perché, trattandosi di una semifinale di Champions League con la partecipazione di una formazione italiana, la visione in chiaro è prevista dalla normativa dell’AgCom sugli eventi di rilevanza nazionale (nell’elenco comprese, fra l’altro, anche le partite della nazionale e le Olimpiadi). Motivo per cui anche la sfida di ritorno di martedì 6 (i diritti tv in questo caso appartengono a Sky) sarà visibile a tutti su TV8 (canale in chiaro della pay-tv di Comcast).

In questo contesto va sottolineata l’azzeccatissima scelta editoriale di TeleLombardia, storica rete regionale guidata dal direttore Fabio Ravezzani, che sabato 26 aprile ha trasmesso in diretta una delle partite più spettacolari degli ultimi anni e che resterà a lungo nella memoria, ovvero la finale di Copa del Rey fra Barcellona e Real Madrid, vinta dai catalani 3-2 ai tempi supplementari, commentata da Mauro Suma, Matteo Zorloni e l’inviato a Siviglia Cristiano Ruiu. Un “colpaccio“ quello del Gruppo Mediapason (che ha seguito la manifestazione dagli ottavi di finale e ancor prima la Supercoppa spagnola) di Sandro Parenzo, anche perché il Clasico è stato diffuso sul circuito nazionale delle emittenti collegate con ascolti strepitosi: più di un milione e 300mila spettatori e 3,48% di share nazionale (il match è terminato ben oltre la mezzanotte). Se il prodotto è di qualità, e pure gratis, non c’è da sorprendersi...