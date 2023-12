Calcio, la coppa Italia. Incidente all’arbitro. Ovest, sfida rinviata

E’ stato un mercoledì di Coppa Italia di Eccellenza movimentato. Ieri alle 18 era in programma la semifinale regionale in gara unica fra il Terranuova Traiana del tecnico Becattini e il Firenze Ovest di Gardellin. Causa indisponibilità della terna arbitrale designata, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. La terna ha dato forfait in quanto impossibilitata di raggiungere lo stadio "Matteini" di Terranuova Bracciolini a causa di un incidente stradale per fortuna senza conseguenze.

Questa semifinale probabilmente verrà recuperata nelle prima quindicina di gennaio. Invece, si è giocata regolarmente l’altra semifinale fra il Frates Perignano e lo Sporting Cecina, che ha visto la vittoria dello Sporting Cecina per 2-1 (gol di Ferretti, Skerma, per il Perignano Taraj).

COPPA ITALIA PROMOZIONE Nel pomeriggio di ieri alle 14,30, si è giocata la 2ª gara del secondo triangolare fra Settimello e San Piero che hanno pareggiato per 1-1. Una sfida combattuta che inizialmente aveva portato in vantaggio il San Piero a seguito di un’autorete di Marchi. Poi la reazione del Settimello consentiva di arrivare al pareggio grazie al gol di Russo. Questa la nuova classifica: Fiesole punti 3, Settimello e San Piero a Sieve 1. Prossima sfida: Fiesole-Settimello (il 10 gennaio).

G. Puleri