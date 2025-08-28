Calcio, la seconda giornata di Coppa di Eccellenza. Il Pierantonio vince e si qualifica. Ecco risultati, classifica e marcatori

Il primo verdetto che arriva dalla seconda giornata di Coppa di Eccellenza è la qualificazione del Pierantonio. Decisiva, per i biancazzurri del presidente Fumanati, la vittoria per 3-1 in casa del Bastia. Mattatore assoluto l’attaccante Carrello, prelevato dall’Atletico Bmg, a segno anche all’esordio contro l’Ellera. Per il puntero tripletta a Bastia e 4 reti messe a segno nelle prime due partite. Ininfluente, ai fini della qualificazione, la vittoria di misura dell’Ellera sulla Pontevecchio firmata dal grande ex Vinciarelli. Nel girone B ancora tutto da decidere all’ultima giornata. L’unica certezza e l’uscita di scena del Pontevalleceppi Ripa, sconfitto 4-1 oggi dalla Pietralunghese. Dopo aver battuto la Pietralunghese, la Nuova Alba ha fermato anche il Terni Fc.

Girone A: Bastia-Pierantonio 1-3 (18’ pt Brevi, 22’ pt, 40’ pt rig. e 44’ pt Carrello) Ellera-Pontevecchio 1-0 (33’ pt Vinciarelli) Classifica: Pierantonio 6, Ellera 3, Pontevecchio 1, Bastia 1.

Girone B: Pietralunghese-Pontevalleceppi Ripa 4-1 (30’ pt Veneroso, 36’ pt Maselli, 40’ pt De Gioia (PO), 9’ st Calderini, 25’ st Piccioli). Terni Fc-Nuova Alba 1-1 (6’ pt Principi, 30’ pt Faraghini). Classifica: Terni Fc 4, Nuova Alba 4, Pietralunghese 3, Pontevalleceppi Ripa 0.

Girone C: Tavernelle-Atletico Bmg 0-1 (10’ st Dantraccoli). Classifica: Atletico Bmg 4, Spoleto 3*, Santa Sabina 1*, Tavernelle 0 (*una gara in meno).

Girone D: Angelana-San Venanzo 2-1 (10’ pt Roscini, 38’ pt Cacciamano, 14’ st Riommi). Classifica: Angelana 4, Narnese 1*, Olympia Thyrus 1*, San Venanzo 1. (*una gara in meno)