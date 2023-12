Calcio: le squalifiche del giudice sportivo. Calci alla porta dell’arbitro. Cinque giornate di stop

Ecco le squalifiche dopo le gare del fine settimana. In Eccellenza 5 turni a Lucas Canavese (Atletico Bmg) "perché, al termine della partita, protestava in modo veemente contro un assistente arbitrale, proferendo frasi irriguardose e colpendo con un calcio la porta dello spogliatoio degli ufficiali di gara". Ammenda di 900 euro all’Atletico Bmg "perché, nel corso del secondo tempo, alcuni tifosi di detta società, proferivano frasi a sfondo razziale nei confronti del direttore di gara. Al termine della partita, soggetto riconducibile a detta società, aggrediva verbalmente il direttore di gara con frasi ingiuriose ed irriguardose. Subito dopo tentava di impedire alla terna arbitrale di rientrare negli spogliatoi. Nel contesto, l’arbitro veniva anche spintonato. Una volta guadagnati gli spogliatoi, la porta veniva presa a calci da tesserati dell’Atletico BMG". In Prima categoria 5 turni di stop per Gabriele Caciolla (Ciconia) "per reiterato comportamento ingiurioso ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro" e per Gianluca Canuti (Pievese) "perché rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro e si toglieva la maglia per non farsi riconoscere". Nell’under 17 A2 squalifica di 4 giornate per Cristian Stoppacciaro (Orvieto Fc) per schiaffo all’avversario e blasfemia e Filippo Zinni (Ducato Spoleto) "per frasi ingiuriose all’arbitro".