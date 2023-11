Calcio, le squalifiche del giudice sportivo. Spintona l’arbitro, 12 giornate di stop

Nel dettaglio le squalifiche del fine settimana dopo le gare dei campionati dilettantistici e giovanili regionali. Su tutte spiccano, nel campionato regionale Under 19 A2, le 12 giornate di stop per Marcello Maria Menichini della Polisportiva Ternana "perché proferiva frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro. Ricevuto il cartellino rosso, tendeva la mano all’arbitro in modo ironico e, subito dopo lo spintonava leggermente". Nel campionato Under 15 A2 sono invece 6 le giornate a Chistian Mata Mbamu dell’Orvieto Fc "per aver usato un linguaggio offensivo, ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara". Sempre nello stesso campionato, 7 giornate di stop per Lorenzo Tomassini della Julia Spello. In Eccellenza 4 turni per Francesco Melillo dell’Angelana "per aver rivolto epiteti ingiuriosi al direttore di gara". In Seconda categoria sconfitta a tavolino alla Grifo Tezio, contro il Fontignano, per un guasto all’impianto di illuminazione (gara sospesa al 14’).