Calcio, oggi si gioca la coppa di Eccellenza. Atletico Bmg-Terni Fc e Narnese-Pierantonio. Tutto in 90 minuti per accedere alla finale

Tutto in 90 minuti, più eventuali rigori, per decidere le finaliste della Coppa di Eccellenza. Appuntamento oggi alle 15,15 a Pozzo e Narni dove si sfidano, rispettivamente, Atletico Bmg e Terni Fc e Narnese e Pierantonio. In entrambi i casi si parte dal 2-2 dell’andata e i gol in trasferta non valgono doppio. Finalissima in programma il 6 gennaio. La vincente accede agli spareggi che assegnano una promozione in serie D. Entrambe le gare saranno trasmesse sul canale 99 Umbria Tv Tuttosport e sul canale youtube Eccellenzacalcio.

Atletico Bmg-Terni Fc: si gioca a Pozzo e non al Romoli di Bastardo. Padroni di casa senza lo squalificato Menchinella, nel Terni Fc out, per squalifica, Ponti e Mainardi. Arbitra Ayoub Messouk di Foligno, assistenti Chiara Trotta e Mariani di Perugia.

Narnese-Pierantonio: Bruni si presenta al "Gubbiotti" con il neo acquisto, il centrocampista Michele Priorelli, arrivato dalla Castiglionese, che Bruni dovrebbe subito gettare nella mischia. Sfida nella sfida tra i due cannonieri principi della manifestazione, Leone e Carrello, al comando della classifica marcatori con 5 gol ciascuno. Arbitra Riccardo Vitali di Perugia, assistenti Flavio Curci di Perugia e Simone Polveri di Foligno.