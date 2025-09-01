Calcio. Passano Narnese, Terni. Atletico Bmg e Pierantonio

Sono Pierantonio, Terni Fc, Atletico Bmg e Narnese le quattro semifinaliste della Coppa di Eccellenza 2025-2026. Sarà adesso il sorteggio a decidere abbinamenti e sequenza delle gare di andata e ritorno, con date ancora da decidere. Decisa invece la data della finale che si disputerà il 6 gennaio 2026.

Nel girone A, il Pierantonio, malgrado la qualificazione fosse già in tasca, ha superato 3-1 la Pontevecchio chiudendo il raggruppamento a punteggio pieno, unica squadra a riuscire nell’impresa.

Nel girone B, invece, il big match di giornata se lo aggiudica il Terni Fc che fa la voce grossa andando ad espugnare Pietralunga. Al Martinelli finisce 2-1 per i ragazzi di Tozzi Borsoi che si qualificano anche grazie al 3-3 fra Nuova Alba e Pontevalleceppi Ripa.

Nel girone C il blitz dell’Atletico Bmg, che si impone per 3-1 a Spoleto, è decisivo per la formazione di Proietti che strappa il pass per la semifinale.

Nel girone D è la differenza reti a premiare la Narnese che si impone 2-1 a San Venanzo, chiudendo con un +4. Non basta invece all’Angelana la vittoria per 5-3 sull’Olympia Thyrus perché i giallorossi di Recchi chiudono con un +3 in differenza reti.

Di seguito il quadro completo. Girone A: Ellera-Bastia 2-0 (40’ pt Mottola, 50’ st Nuti), Pierantonio-Pontevecchio 3-1 (14’ pt e 13’ st Retini, 1’ st Depretis (PO), 31’ st Ismailji). Classifica: Pierantonio 9 (qualificato), Ellera 6, Pontevecchio 1, Bastia 1.

Girone B: Pietralunghese-Terni Fc 1-2 (23’ pt Gaggiotti, 31’ st aut. Mengoni, 35’ st Santi). Pontevalleceppi Ripa-Nuova Alba 3-3 (27’ pt Perri, 36’ pt e 9’ st Benedetti, 30’ st El Mohtarim, 32’ pt Simeone, 41’ st Burchi. Classifica: Terni Fc 7 (qualificato), Nuova Alba 5, Pietralunghese 3, Pontevalleceppi Ripa 1.

Girone C: Atletico Bmg-Spoleto 3-1 (23’pt Piermarini, 14’st Passaquieti, 21’st Dantraccoli, 45’st Balzamo). Tavernelle-Santa Sabina 1-1 (43’ pt Guerri, 13’ st R. Liotti). Classifica: Atletico Bmg 7 (qualificato), Spoleto 6, Santa Sabina 2, Tavernelle 1.

Girone D: Olympia Thyrus-Angelana 3-5 (3’ pt Sugoni Mat., 8’ pt, 21’ e 39’ st rig. Colombi, 43’ st Sedran, 43’ st Federici Al. rig., 49’ st Gesuele, 51’ st Roscini.

San Venanzo-Narnese 1-2 (44’ pt Cardoni, 2’ st Colangelo, 10’ st Leone. Classifica: Narnese 7 (qualificata), Angelana 7, San Venanzo 1, Olympia Thyrus 0.

Nicola Agostini