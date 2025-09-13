Calcio Promozione. Città di Castello, altra stangata. Arrivano 5 punti di penalizzazione

CITTÀ DI CASTELLO - Altri 5 punti di penalizzazione per il Città di Castello. Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’avvocato Francesco Temperini, ha infatti comminato alla società tifernate altri 5 punti di penalizzazione, da scontare nell’attuale campionato, che si vanno aggiungere ai 5 con i quali il Città di Castello ha iniziato la stagione. Al momento dunque, dopo la vittoria conquistata all’esordio contro la San Marco Juventina, la classifica dei biancorossi recita -7 e ultimo posto nel girone A di Promozione. Una tegola vera e propria per la compagine del neo presidente Matias Bergoglio. La penalizzazione, infatti, come si legge nel dispositivo pubblicato dal Cru, è legata alle vertenze della passata stagione e, nello specifico, fa riferimento al periodo in cui la presidenza del club tifernate faceva capo a Fabio Calagreti. La difesa del club ha sottolineato il fatto che Bergoglio abbia onorato tutti gli impegni, subentrando però un mese dopo la scadenza delle vertenze, ma indipendentemente dalla sua volontà. Circostanza però che, per il Tribunale, non è bastata ad evitare i 5 punti di penalizzazione, l’ammenda di 600 euro alla società e la squalifica di 10 mesi per l’ex presidente Fabio Calagreti.