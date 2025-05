Calcio Promozione, si gioca sul neutro di Bastia Umbra. Foligno-San Venanzo, sfida da non perdere. Domani lo spareggio per volare in Eccellenza

La lunga attesa è finita. L’appuntamento di domani sul terreno del neutro di Bastia spareggio – promozione tra il Foligno Calcio e il San Venanzo, decisivo per le due squadre per salire sul palcoscenico del campionato di Eccellenza. Obiettivo che alla squadra perdente da questo confronto rimane un’ultima possibilità per raggiungere lo stesso obiettivo. Ovvero lo spareggio play off con lo Spoleto, terzo in classifica, ipotesi che se dovesse trovare riscontro nella realtà i biancorossi non vorranno lasciarsi sfuggire per ritrovare il campionato di Eccellenza. "Al di quello che è successo alla vigilia dell’ultima partita, caratterizzata dalla penalizzazione di un punto, il Foligno Calcio il suo campionato lo ha vinto sul campo. Nonostante, tutto ciò – ha spiegato alla vigilia il direttore sportivo del Foligno, Simone Angelini - la squadra encomiabile dal punto di vista professionale è riuscita a resettare, anche se a fatica quanto accaduto alla vigilia dell’ultima partita, sono certo che proverà a non deludere quelle che sono le aspettative del popolo biancazzurro. Quello che voglio dire – ha aggiunto il diesse folignate - è quel pizzico di convinzione in merito all’approccio del Foligno sul terreno di gioco anche se la posta in palio è altissima. Rispetto, ma non paura, al confronto con la squadra, il San Venanzo la più autorevole candidata alla vittoria finale, un autentico colosso che al giro di boa vantava un divario di punti impossibili. Divario che il Foligno, partita dopo partita è riuscito a colmare fino ad arrivare e superare un collettivo di grosso livello che ripeto, merita grande rispetto ma che domani con l’aiuto dei nostri tifosi – continua Angelini- proveremo ad annullare, per coronare un sogno, il giusto riconoscimento di una esaltante cavalcata iniziata dopo il giro di boa quando la squadra, ha provato a fare qualcosa di straordinario fino ad agguantare e poi superare con merito il San Venanzo. Un pronostico? No. Ma tanta fiducia – ha concluso Angelini - in merito alla prestazione dell’intero collettivo, deciso a regalare alla città un’impresa nel tentativo di scrivere un’atra pagina della storia calcistica biancazzurra".

Carlo Luccioni