Calcio serie B. Ascoli, Castori è il nuovo tecnico

L’Ascoli punta di nuovo su Fabrizio Castori dopo avere salutato William Viali. La dirigenza bianconera ha preso la fatidica decisione sul futuro del Picchio. Inevitabile l’inversione di rotta dopo la sconfitta di sabato col Como (0-1), il terzo ko consecutivo dopo quelli incassati contro Parma (1-3) e Bari (1-0), e le furiose contestazioni del sofferente ma sempre appassionato popolo ascolano. L’ennesimo passo falso in una fase del campionato abbastanza delicata che quindi aveva visto pericolosamente scivolare l’Ascoli in piena zona playout. A raccogliere il cocente testimone sarà

Castori, uno che di fronte a situazioni complicate non teme nulla. Il tecnico 69enne attorno alle 20 di ieri ha raggiunto la sede per apporre la firma sul vincolo contrattuale che lo vedrà di nuovo legato all’Ascoli, a distanza di 12 anni, fino alla fine della stagione con eventuale opzione per un altro anno.