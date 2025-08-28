Calcio serie C. Colpo Gubbio, preso l’attaccante. Andrea La Mantia sceglie i rossoblù

GUBBIO – Era lunedì 18 agosto, il Gubbio si presentava ufficialmente per la stagione 2025/2026 alla città e il presidente Notari aveva annunciato l’arrivo di due giocatori nel corso della settimana. Probabilmente si era dimenticato di specificare quale settimana, ma di certo qualche giorno di attesa in più ha portato a grandi soddisfazioni per tutto l’ambiente rossoblù.

Dopo l’approdo a centrocampo del giovane Halid Djankpata, con trascorsi nelle giovanili di Spezia ed Everton ufficializzato martedì, nel pomeriggio di ieri è arrivato il tanto atteso attaccante. E non un attaccante "qualsiasi", ma un vero e proprio pezzo da novanta per la Serie C: Andrea La Mantia, che dopo essersi svincolato dalla SPAL vestirà la maglia rossoblù dopo aver firmato un contratto a titolo definitivo.

Nato a pochi chilometri da Roma il 6 Maggio 1991, La Mantia è cresciuto nelle giovanili del Frosinone e che ha esordito in serie B a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Andria, Frosinone, Barletta, Foligno, Cosenza, Pro Vercelli, Lecce, Empoli, San Marino, Virtus Entella, Spal, Feralpisalò e Catanzaro, lasciando il segno in palcoscenici importanti: 4 gol e 1 assist in 30 presenze in Serie A, 65 gol e 18 assist in 232 presenze in Serie B e anche 3 gol e 1 assist in 15 presenze in Coppa Italia.

Una trattativa condotta magistralmente dalla dirigenza eugubina, con il diesse Mauro Leo che è riuscito a strappare l’ex attaccante della SPAL ad altre concorrenti, su tutte il Perugia che ha poi scelto di puntare su Ogunseye. L’acquisto dell’attaccante 34enne ha portato entusiasmo tra i tifosi rossoblù, che sui social hanno commentato positivamente l’annuncio ufficiale.

Federico Minelli