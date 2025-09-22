Calcio serie C. Di Carlo guarda avanti: "Presto il vero Gubbio»

"Abbiamo delle qualità che ancora non riusciamo a esprimere ma è solo questione di tempo, intanto è importante portare a casa tre punti che ci consentono di dare continuità alla prestazione ma soprattutto ai risultati". Questa frase di mister Di Carlo nel post partita con il Bra riassume bene il match di sabato pomeriggio: il Gubbio non ha sicuramente offerto la migliore prestazione della stagione (per vari fattori come caldo, stanchezza e interpretazione degli avversari) ma ha comunque vinto una partita spigolosa e difficile e quindi importante per morale e classifica.

"Sapevamo non sarebbe stato facile – ha detto Di Carlo – e il Bra l’ha dimostrato, vanno fatti loro i complimenti perché hanno saputo interpretare bene la gara. Noi nel primo tempo non abbiamo alzato i ritmi, mentre nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa abbassando Spina e abbiamo vinto qualche duello in più alzando anche la qualità di squadra. Poi è arrivato il gol – proviamo molto le palle inattive – e sono molto contento per Di Bitonto".

Un cambiamento mentale e ambientale quello dopo l’intervallo: "Mi è piaciuto molto lo spirito e la voglia di non fare la stessa prestazione, che innescato un connubio per me grandioso. Questa nostra spinta, come ritornare a essere aggressivi e a provare a giocare in verticale, è stata riconosciuta dai tifosi che a loro volta ci hanno aiutato e sostenuto fino alla fine". Non c’è comunque tempo per rilassarsi. Domani si torna a giocare per il primo turno infrasettimanale della stagione: appuntamento al "Molinari" di Campobasso con calcio d’inizio alle 18:30.

Federico Minelli