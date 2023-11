Calcio serie C, dopo il 5-2 al Sestri Levante. Gubbio, punti e morale. E l’attacco è da urlo

GUBBIO – Dopo quattro turni senza vittoria, il Gubbio ha ritrovato i tre punti grazie al 5-2 interno inflitto al Sestri Levante. La formazione eugubina, dopo un primo tempo giocato in maniera lenta e prevedibile, è entrata in campo dopo l’intervallo con un’altra faccia che ha fatto prevalere la qualità del Gubbio, effettivamente decidendo poi la partita. Una vittoria che fa comunque bene a morale e classifica, con i rossoblù umbri che mantengono e rinsaldano la posizione nei playoff. Il tutto va inoltre inserito in un contesto di difficoltà numeriche per il Gubbio: nel match di domenica erano assenti Mercati per squalifica oltre agli infortunati Bontà, Galeandro e Chierico. Considerato anche questo nel quadro generale, la squadra di Braglia sta proseguendo nel proprio percorso di crescita: la vittoria conquistata nello scorso turno di campionato è un significativo sintomo del fatto che la direzione è quella giusta. Contro il Sestri anche l’attacco ha fornito segnali più che incoraggianti: Spina è stato il protagonista principale, trascinando tutti con due gol e un assist, Di Massimo ha confezionato il gol del vantaggio e l’assist per il 2-1, mentre Udoh è tornato a segnare calando la manita finale. C’è comunque da prendere in esame e migliorare alcuni aspetti, su tutti quello della tenuta mentale. Soprattutto nel secondo tempo ci sono stati momenti di black out totale dell’intera squadra.