Calcio serie C, dopo il ko nel derby al Curi. Gubbio, Braglia: "Tante ingenuità. Ma è un risultato non giusto»

GUBBIO – Una partita di questa importanza porta con sé i soliti strascichi, positivi o negativi che siano. Non fa eccezione il Gubbio, che si lecca le ferite dopo una sconfitta sicuramente evitabile e che ha evidenziato diversi aspetti negativi della squadra rossoblù. "Il risultato secondo me non è giusto – commenta Braglia nel post partita – perché glie l’abbiamo servita su un piatto d’argento. È un peccato averla buttata via così: appena prendiamo gol non riusciamo a recuperare. Sbagliamo troppe situazioni da leggere, commettiamo ingenuità che paghiamo a caro prezzo. Non siamo mai stati incisivi, cattivi, ed è un peccato perché i ragazzi hanno lottato anche per regalare una soddisfazione a chi è venuto a sostenerci". Il tecnico toscano è ampiamente amareggiato: "Con le occasioni che abbiamo avuto potevamo fare molto meglio, poi è chiaro che abbiamo rischiato in ripartenza, ma la gara l’abbiamo gestita noi. Non è la prima volta che la gestiamo ma la perdiamo; dobbiamo darci una svegliata veloce tutti e fare quello che abbiamo dimostrato di saper fare". La forza della squadra è sempre il gruppo, di cui Braglia è leader e parte integrante: "Io dico che siamo tutti nella solita baracca. Qui non è questione di dare le colpe all’allenatore o al giocatore, siamo il Gubbio, si vince e si perde tutti insieme. Se non va bene qualcosa io sono il primo colpevole, se noi perdiamo le partite non giocando male significa che qualche problemino ce l’abbiamo". Pensiero finale ai 762 che hanno gremito il settore ospiti nella serata di domenica: "Il pubblico meritava un risultato diverso, ci abbiamo provato fino alla fine. Credo che se una squadra gioca in una certa maniera io spero che i risultati arrivino prima o poi".