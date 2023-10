Calcio serie C, dopo il pari in dieci contro la Juve Next Gen. Gubbio, Braglia:: "Gran carattere»

Non era sicuramente il risultato che i tifosi e gli addetti ai lavori si aspettavano, ma la Serie C è anche e soprattutto questo: imprevedibilità. Una partita, quella contro la Juventus Next Gen, approcciata con il giusto ritmo e aggressività ma poi cambiata per un episodio, l’espulsione di Casolari al 40°, che l’ha complicata e indirizzata su binari non favorevoli ai rossoblù. Rimane comunque il punto guadagnato che muove la classifica e la buona prestazione generale, in particolare la reazione avuta ad inizio ripresa. "Per me – commenta Braglia nel post partita – abbiamo fatto una discreta gara, poi siamo rimasti in dieci ma le occasioni le abbiamo avute. C’è stata un’importante reazione, andiamo avanti e vediamo che combiniamo. Se c’è una cosa che questa squadra ha è il carattere, l’hanno sempre dimostrato, ma sanno anche giocare a calcio". Una situazione di indisponibilità che porta preoccupazioni allo staff tecnico rossoblù, specialmente in attacco: Udoh è acciaccato, Spina ha dei problemi fisici e per Galeandro sembra ormai lecito aspettarsi il peggio, cioè la rottura del legamento crociato anteriore. Braglia si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Onestamente stasera faccio fatica a parlare: vi sembra normale che si fa male Spina e dobbiamo mettere un terzino in attacco? Vi sembra normale sostituire un 2003 sottotono con un 2005? Questi ragazzi hanno 16 punti in classifica nonostante tutte le difficoltà; questa squadra sta raschiando il barile, sta mettendo tutto quello che ha in campo, cosa gli vogliamo chiedere di più?".

Ora si torna in campo per preparare la terza partita in otto giorni, la trasferta di Arezzo, dove oltre ai sopracitati mancherà anche Di Massimo, il cui ricorso per la squalifica di tre giornate che gli è stata inflitta è stato respinto.