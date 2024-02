Calcio serie C, dopo la vittoria a Olbia. Gubbio, il ds Mignemi: "Abbiamo dato l’anima»

GUBBIO – Ritrovare la vittoria è sempre una bellissima sensazione. La sconfitta di Carrara e il pareggio interno con l’Entella avevano un po’ frenato la corsa del Gubbio, ma i tre punti conquistati sul campo dell’Olbia ridanno consapevolezza e fiducia ai rossoblù. Mister Braglia cercava delle risposte prima di questa gara e anche se la prestazione non è stata delle migliori – le assenze hanno comunque influito – la volontà della squadra nell’andare a cercare e a trovare l’episodio giusto anche dopo aver subìto l’1-1 a pochi minuti dal termine è uno di quei segnali positivi che non si possono ignorare. "È un risultato deciso dagli episodi – commenta il diesse Davide Mignemi nel post gara –. Poteva andare bene a loro ed è andata bene a noi che ci abbiamo creduto fino alla fine. Il pareggio era forse il risultato più giusto, siamo stati caparbi e il merito va al mister e ai ragazzi che stanno continuando a stupirci. Noi non avevamo queste velleità di classifica, ci stiamo meritando questo". Una situazione difficile a livello numerico in casa Gubbio: "Non era facile presentarci qui con una temperatura al limite tra l’estivo e il primaverile: eravamo in 16 in distinta (più i ragazzi della Primavera) a causa dei due squalificati e due infortunati, ma i ragazzi hanno dato l’anima e abbiamo portato a casa un risultato importante con un avversario tosto". Nella gara contro la Juventus Next Gen rientreranno dalla squalifica Mercati e Casolari, così come potrebbe fare il suo ritorno Bernardotto dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box per circa un mese. Da valutare, invece, la situazione di Mercadante – uscito malconcio dalla sfida contro l’Entella – e quelle di Corsinelli (problema alla caviglia) e di Signorini (fastidio al polpaccio) che si sono aggiunte proprio nella giornata di domenica, la prima in seguito ad un contrasto la seconda per cause da verificare.