Calcio serie C, dopo lo 0-0 interno con l’Ancona. Gubbio, pari prezioso: "Organico al completo»

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive per il Gubbio, che prima di questo filotto non aveva mai raccolto i tre punti in due partite di fila. Il pareggio interno con l’Ancona non fa sicuramente disperare, perché arriva contro una squadra che aveva sì conquistato un solo punto nelle ultime cinque gare ma la cui qualità non è in discussione e che, dopo il confronto con i tifosi alla vigilia del match del Barbetti, è apparsa motivata e ben messa in campo. Un punto, comunque, che muove la classifica: ora i rossoblù sono settimi a 31 punti in campionato, consolidando la posizione nei playoff e aumentando il divario dal Rimini undicesimo a +5. Contro i dorici si è notata la stanchezza fisica e mentale dei ragazzi di Braglia, causata dalla terza partita in sette giorni, che come ha dichiarato il tecnico toscano nel post gara "non sono facili da affrontare con il ritmo che noi chiediamo ai giocatori". Da registrare un’altra, ottima prova di Tozzuolo al centro della difesa: sempre attento e preciso, peccato per quella sbavatura che ha rischiato di mettere la gara in salita, sulla quale però lo stesso difensore classe 2002 ha poi messo una pezza. Ora si deve continuare a lavorare per proseguire al meglio il girone di ritorno appena cominciato: "Grazie alla società – ha proseguito mister Braglia – siamo riusciti finalmente ad avere un organico al completo, ora dobbiamo lavorare per vedere cosa possiamo fare: Bumbu, Brambilla e Bernardotto ci danno la possibilità di giocare con più moduli".

Attenzione anche al mercato: la società sta trattando il rinnovo con Corsinelli, cercato insistentemente dall’Arezzo, con le parti che continuano ad aggiornarsi. Capitolo Bulevardi; anche se la sua cessione sembra venir fuori ad ogni sessione di mercato, il centrocampista siciliano si trova bene a Gubbio e vuole continuare a lottare per raggiungere gli obiettivi con la squadra.