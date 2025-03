Calcio serie C. Fontana applaude il Gubbio: "Ora un grande finale»

GUBBIO – Due gol, tre punti e uno sguardo al futuro con fiducia. Questo il bollettino che arriva dalla trasferta a Carpi del Gubbio, che vince lo scontro diretto al "Cabassi" e prosegue la corsa per un posto nella griglia playoff. Mister Fontana, nell’analisi del match in conferenza stampa, non può che essere soddisfatto dei suoi ragazzi: "È stata una partita tosta sotto tutti i punti di vista, giocavamo contro una grandissima squadra che abbiamo visionato più volte perché mi ha incuriosito tantissimo, oggi non era semplice fare la partita e togliere il pallone del gioco al Carpi. Ci siamo comunque riusciti su un campo abbastanza difficile per via della pioggia". Salvezza archiviata, i rossoblù puntano verso un finale che potrebbe regalare emozioni: "Noi guardiamo al nostro cammino al di là del risultato del Rimini in Coppa Italia – commenta Fontana –. Io voglio giocare su di noi attraverso i nostri meriti, prestazioni e risultati. Anche quando si parlava di salvezza ho sempre spronato i ragazzi a guardare oltre. Riprendiamo il cammino, nei momenti di magra abbiamo sempre detto di puntare alla salvezza, oggi siamo dentro e vogliamo fare qualcosa di importante". Anche Tommasini, che con il gol dello 0-2 ha segnato l’ottavo centro stagionale (con dedica speciale), segue la linea del suo tecnico: "Vogliamo stare nei playoff nella miglior posizione possibile. Dedico il gol a mio padre che oggi (sabato, ndr) compie gli anni".

Federico Minelli