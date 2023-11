Calcio serie c. Gubbio, Braglia soddisfatto: "Buon punto col Cesena»

GUBBIO – Un punto in tasca che muove e fa bene alla classifica, conquistato contro un avversario che ha dimostrato il proprio valore anche in inferiorità numerica. Questo il bollettino “del giorno dopo” in seguito al pareggio interno contro il Cesena, commentato così da mister Braglia nel post gara: "È un buon punto, a loro non cambia niente giocare in 10 o in 11, si chiudono bene e ripartono bene, sono una squadra forte e l’hanno dimostrato. Secondo me dobbiamo fare i complimenti al Gubbio per la gara. I ragazzi sono stati bravi, mi sono piaciuti anche come maturità perché non era facile, non siamo caduti in tranelli di giocatori esperti". C’è comunque un po’ di rammarico, visto anche lo svolgimento della partita: "Abbiamo preso un gol da polli: Adamo ha fatto un taglio di 40 metri, se non ci si accorge è un problema. Qualcuno ha giocato un po’ sottotono, non si possono sempre fare le partite a duecento all’ora, abbiamo faticato a trovare gli spazi perché loro sono molto bravi a difendersi". Anche Di Massimo, protagonista domenica con il gol del momentaneo vantaggio rossoblù, mastica amaro: "Io faccio un po’ fatica a commentare, avevo la sensazione di totale controllo sul gioco e sugli avversari, siamo stati un po’ ingenui sul gol secondo me. Dobbiamo crescere sotto l’aspetto della personalità, non possiamo accontentarci se siamo uno in più o in vantaggio. Il Cesena è comunque una squadra molto forte, ma visto com’è andata la partita la vittoria valeva ancora di più".