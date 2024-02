Calcio serie c. Gubbio, cammino da vetta. Braglia: "Intanto siamo salvi, adesso divertiamoci»

GUBBIO – Dopo una prestazione del genere c’è solo da godersi la vittoria e la prestazione della squadra: il 4-0 al Pescara di Zeman è roba da stropicciarsi gli occhi. Questo è il leitmotiv che segue mister Braglia nel post-partita, che elogia i suoi giocatori per quanto mostrato in campo: "I ragazzi sono stati bravi, l’hanno interpretata bene facendo quello che avevamo preparato e quindi dobbiamo fargli i complimenti. Ci hanno messo voglia di soffrire, hanno voluto vincere questa partita e sono entusiasta di come l’hanno interpretata e di come l’hanno voluta portare a casa. Inoltre non hanno voluto prendere gol, non si sono rilassati neanche quelli che sono entrati a gara in corso: questo fa piacere". Braglia si sofferma anche sui singoli: "A Desogus nell’intervallo gli ho detto che è un “bischero” (ride, ndr). È un ragazzo che non giocava da 4/5 mesi e che sa giocare bene a calcio. Ha tirato lui il rigore perché ieri l’ho visto calciare bene in allenamento. Voglio sottolineare anche la prova di Udoh che ci ha permesso spesso di salire. Non abbiamo Bernardotto, si è sacrificato molto e ha fatto una gran partita: spero che si riposi perché non abbiamo molte scelte in attacco". Il tecnico toscano chiude con una battuta per distendere gli animi: "Intanto siamo salvi, Notari anche l’anno prossimo fa la C ed è già qualcosa. Poi vediamo dove saremo in grado di arrivare; noi dobbiamo divertirci e non pensare alla classifica". Anche se è difficile non farlo: 43 punti come il Perugia, Pescara scavalcato e striscia positiva allungata a otto risultati consecutivi, di cui sette vittorie.