Calcio serie C. Gubbio, Di Carlo amareggiato: "Mi aspettavo una reazione»

GUBBIO – È un Domenico Di Carlo molto amareggiato quello che commenta la seconda sconfitta in campionato del Gubbio, arrivata sul campo della capolista Arezzo al termine di una partita molto equilibrata. "Mi aspettavo una reazione – ha commentato il tecnico rossoblù – dopo la prestazione opaca contro il Pontedera e l’ho vista sull’aspetto del gioco, dell’intensità, dell’aggressività contro un ottimo Arezzo, una squadra che non stiamo qui a presentare. Siamo stati bravi, quando alziamo il livello il Gubbio se la può giocare con tutti e non ha paura di nessuno. Poi il calcio è fatto di episodi, e se non ti girano a favore non ci puoi fare niente; bisogna però prendere il meglio di questa partita, ripartiamo da questa partita come atteggiamento, come gioco e soprattutto come intensità di squadra, perché noi dobbiamo giocare in questo modo qui per far sì che le nostre qualità vengano fuori. La concretezza verrà fuori più in là". Nel match del Città di Arezzo non sono mancate le proteste, in particolare per un fallo in area di rigore di Righetti su Bruscagin che avrebbe potuto mandare i rossoblù dal dischetto: "Mi hanno detto che c’è un fallo di Signorini prima, ma se quello è fallo non si può più giocare a calcio: sono andati a cercare un fallo che nessuno ha visto, neanche i giocatori dell’Arezzo, però se c’è un errore lo accettiamo perché purtroppo è successo. È chiaro che alla terza volta che succede contro di noi la cosa comincia a darmi un po’ fastidio, le decisioni non possono essere prese sempre in favore di una parte", ha concluso Di Carlo. Ora c’è una settimana di lavoro, sabato il Gubbio sarà impegnato alle 17:30 contro il Guidonia.

Federico Minelli