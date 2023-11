Calcio serie C. Gubbio, domenica contro il Sestri Levante servono i tifosi. Rossoblù imbattuti al "Barbetti», occasione per risalire

GUBBIO – Ora le partite diventano tutte importanti. Il Gubbio è in nona posizione (mai così in basso sotto la gestione Braglia) ed è tanto vicino alla zona playout quanto all’ottavo posto: quattro punti. A dodici lunghezze conquistate finora c’è proprio il Sestri Levante, che arriva al “Barbetti” dopo l’ottima vittoria casalinga contro la Fermana (3-0). Il girone di quest’anno ha un coefficiente di difficoltà elevato e lo si sapeva da prima della partenza; per squadre che sulla carta ora stanno faticando (Spal e Virtus Entella), ce ne sono altre che stanno sorprendendo, come la capolista Torres e la Recanatese, in crescita costante dopo il decimo posto dello scorso anno. La classifica è ancora corta per quanto riguarda la parte mediana, ma per non perdere il passo di quelle che guidano il gruppo occorre tornare a fare risultato il prima possibile. Magari anche con l’ausilio del “Barbetti”, dove il Gubbio è ancora imbattuto: dato che vale ai rossoblù il quinto posto nella classifica di rendimento interno, tanto che ben 13 dei 17 punti totali sono arrivati presso il polisportivo eugubino.