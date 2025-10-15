Calcio serie C. Gubbio, due punti in quattro gare. E ora c’è il Guidonia Montecelio

GUBBIO – C’è il Guidonia Montecelio nel mirino del Gubbio. I rossoblù di mister Di Carlo, reduci da due punti in quattro partite, guardano alla sfida di sabato (ore 17:30) come un’altra occasione per ingranare la giusta marcia dopo la flessione di risultati e prestazioni (anche se meno evidente) avuta nel periodo recente. Già ad Arezzo, infatti, il Gubbio ha messo in campo una prestazione sicuramente migliore di quella vista una settimana prima contro il Pontedera, ma nonostante questo gli episodi e la mancanza di cattiveria e precisione sottoporta hanno costretto capitan Signorini e compagni alla seconda sconfitta in campionato. Come detto, l’occasione per ripartire si presenta già sabato pomeriggio per quello che, classifica alla mano, è a tutti gli effetti uno scontro diretto, visto che il Guidonia Montecelio siede per ora al nono posto con 13 punti, gli stessi del Gubbio. Va da sé che la classifica corta e ancora da prendere con le pinze limita in un certo senso il valore di scontri diretti come questo, ma il match si può rivelare molto importante soprattutto per il morale della squadra, che con una vittoria può riprendersi in maniera migliore.

Capitolo giovanili: due vittorie, un pareggio e una sconfitta per i "baby" rossoblù nelle gare del fine settimana. La Primavera 3 di mister Sandreani vince in quel di Arezzo per 2-1 grazie alle reti di Dessi e Bacalini. Pareggia per 2-2 l’Under 17 di mister Tafani in casa contro il Pineto; di Marinangeli e Lorenzon le reti rossoblù. Perde in casa per 4-0 contro l’Ascoli l’Under 16 di mister Gagliardi mentre la rete di Barigelli sigla la vittoria per 1-0 dell’Under 15 di mister Della Vedova sul Pineto.

Federico Minelli