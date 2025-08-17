Calcio serie C. Gubbio, è il giorno del debutto stagionale. Sfida di Coppa in trasferta contro il Latina

Oggi è il grande giorno del debutto rossoblù. Parte nel tardo pomeriggio (ore 18) la stagione 2025/2026 del nuovo Gubbio targato Domenico Di Carlo, che affronta il Latina in trasferta nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Un match importante perché rompe il ghiaccio per la nuova annata sportiva ma anche perché arriva a un mese circa dall’inizio del raduno. Mister Di Carlo, analizzando la gara odierna alla vigilia, parla anche di quanto visto e fatto finora: "Sicuramente abbiamo iniziato con una squadra molto giovane – esordisce – fino al 4/5 agosto è stato un tipo di preparazione, mentre con l’arrivo dei giocatori più esperti stiamo ora provando a mettere giù una seconda parte di preparazione più improntata alla partita e sono molto contento del lavoro fatto. I giovani che sono con noi hanno dimostrato di essere validi e ci hanno dato una grande mano fino ad arrivare a questa prima partita di Coppa Italia con il Latina". Un percorso che continua anche in vista del campionato, che partirà tra una settimana, e che si potrebbe aggiornare con evoluzioni del mercato: "In questa settimana – prosegue Di Carlo – abbiamo messo sul campo più rapidità e velocità anche se siamo un po’ in ritardo rispetto al programma previsto ma chi scenderà in campo sarà pronto a voler vincere la partita per passare il turno. Le partite sono tutte partite: bisogna subito entrare nella mentalità della gara che sarà difficile, una bella prova e un test che ci darà indicazioni anche in vista della partita del Rimini e del campionato in generale". Dal match di questo pomeriggio non ci si può aspettare una prestazione completa, ma Di Carlo ha comunque degli obiettivi: "Quello che mi piacerebbe vedere è che la squadra mette in campo carattere, coraggio e atteggiamento, cose che abbiamo già dimostrato di avere e a Latina dobbiamo metterli in campo per novanta minuti". Capitolo formazione. Di Carlo ha parlato di "problematiche per chi è arrivato in ritardo e chi è acciaccato", per cui alcune scelte potrebbero essere obbligate. Questo il probabile 11 titolare. (3-5-2): Krapikas; Di Bitonto, Signorini, Baroncelli; Fazzi, Saber, Carraro, Rosaia, Podda; Di Massino, Spina.