Calcio serie C. Gubbio, è un momento delicato. Vincere per blindare il quinto posto

GUBBIO – È un momento delicato in casa rossoblù: la prestazione con annessa sconfitta per 3-0 offerta sul campo della SPAL deve essere subito dimenticata, ma potrebbe portare con sé alcuni strascichi. La vittoria del Perugia, che ora si ritrova a +8, rigetta quasi definitivamente l’obiettivo di conquistare il quarto posto, ma i risultati alle spalle offrono un importante match point ai rossoblù. Con il pareggio del Pescara e nonostante la vittoria del Pontedera, il Gubbio, che domenica alle 18:30 ospiterà al “Barbetti” proprio i granata toscani, potrebbe assicurarsi matematicamente il quinto posto in caso di vittoria contro la squadra di mister Canzi. Questo significherebbe giocare in casa la prima ed eventuale seconda fase dei playoff del girone – che si disputa in gara secca – con due risultati su tre a favore per il passaggio del turno. La quinta posizione, quindi, oltre ad eguagliare il piazzamento dello scorso anno, offre un vantaggio importante nel corso della post season che può sempre regalare emozioni inaspettate. Prima, però, c’è da ripartire con concentrazione per affrontare al meglio il Pontedera, squadra organizzata e di qualità che sa come poter far male. Braglia può comunque contare su alcuni rientri importanti. Mercati ha scontato la squalifica (la terza in stagione) e torna a disposizione dello staff tecnico, così come Spina e Casolari, dopo i recenti fastidi accusati, sono rientrati in gruppo questa settimana e potrebbero giocare nella gara di domenica. Anche Calabrese e Galeandro stanno proseguendo con il recupero, ma il primo ha ancora problemi alla spalla e il secondo sta gradualmente reinserendosi agli allenamenti dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita a ottobre.